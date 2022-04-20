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Факти / Україна / Суспільство

Все про житло у Празі. Де жити та як шукати?

Наталя Жуковська Журналістка Факти ICTV
Все про житло у Празі. Де жити та як шукати?

Чехія – друга за популярністю країна, де українці спробували тимчасово осісти на період повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Факти ICTV підготувати матеріал, як, де і за скільки можна знайти житло в Празі, чеській столиці.

Вартість житла у Празі

Звісно, що більшість прагне зупинитися саме у Празі, але варто зважати, що місто вже переповнене біженцями. Тому тут вам, найімовірніше, запропонують тимчасове проживання у кемпінгу чи іншому місці для масового розселення біженців.

У разі самостійної оренди – готуйтеся викласти чималу суму. Вартість залежить від району та самого помешкання. Ціни на однокімнатну квартиру стартують від 10 до 25 тис. крон (13-33 тис. грн). Найвигідніше орендувати апартаменти не повністю, а кімнату, і ділити її з кимось. За це потрібно буде заплатити 3-6 тис. крон (4-8 тис. грн).

Прага / Фото: Факти ICTV

Варто звернути увагу на позначення в газетних оголошеннях. Спочатку вказується кількість кімнат, далі – наявність кухні. Кухня може бути окремою, а може бути частиною однієї з кімнат. Наприклад:

* 2+1 – це двокімнатна квартира + кухня (окрема);

* 2+КК – це квартира з двома кімнатами, але кухонний куточок буде розташований в одній з них.

Орендувати житло легше на тривалий період, щонайменше пів року. Більшість власників не хочуть здавати на місяць-два. Таке житло можна зняти подобово. Вартість майже як у готелі – від 1 тис. до 1,5 тис. крон (близько 1 350 – 1 950 грн).

До того ж, будьте готові, що власник помешкання попросить вас заплатити за перший і останній  місяць оренди одразу. Деякі просять оплату одразу за три місяці.

Житло за містом

У провінції жити дешевше. Так, неподалік курортного містечка Карлові Вари (160 км від Праги) можна орендувати однокімнатну квартиру за 6-8 тис. крон. У Брно ціни на оренду однокімнатної квартири стартують від 8 тис. крон (близько 10 500 грн).

Житло самі ж чехи радять шукати на місцевих чеських сайтах:

Врахуйте, що часто оголошення там розміщують рієлтори, так що потрібно буде заплатити комісію.

Якщо ж вам немає де жити і ви не маєте можливості орендувати за гроші житло, можна спробувати скористатися такими варіантами і допомогою:

  1. Безкоштовне або зі значною знижкою поселення в готелі: https://www.hotel.cz/czech-republic/filter-d8/
  2. Благодійний проєкт Uprchlíci vítejte  допомагає знайти житло для біженців.
  3. Благодійний проєкт Чеський дім для України. Платформа працює за дуже простим принципом, коли, з одного боку, постачальник тимчасового місця заповнює коротку анкету зі своїми варіантами. З іншого боку, є проста електронна таблиця, у якій перераховано всі доступні місця для проживання.
  4. Є ще такі карти, які допомагають шукати вільне житло по всій Європі:
    https://icanhelp.host/
    https://www.shelter4ua.com/ua
  5. Безкоштовний цілодобовий зал очікування у Празі. Адреса: Světova 523/1, Praha 8 — Libeň.
  6. Допомогти знайти житло вам можуть і в центрах допомоги для біженців.

Центри допомоги українським біженцям

В усіх обласних центрах Чехії є  соціальні центри допомоги українцям, які постраждали внаслідок війни. Там ви зможете офіційно зареєструватися в чеській поліції, оформити медичне страхування та отримати консультації щодо отримання спеціальної чеської візи, працевлаштування, житла. На місці працюють перекладачі – волонтери.

У Празі адреса такого центру: ст.метро Височанська, nám. Organizace spojených národů 844, 190 00 Praha 9.

Українці в Празі / Фото: Факти ICTV

Адреси інших центрів допомоги біженцям на сайті: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FaqUgfUDGw0B6_tGVRZE4UhnM-dL_tXp&ll=49.82686023934494%2C15.549044028612261&z=9.

Як укласти договір оренди житла у Празі

Для укладання договору оренди житла потрібен лише паспорт. Учасники договору відразу домовляються, хто компенсуватиме витрати на ремонт. При підписанні договору вноситься заставна сума (зазвичай, за перший і останній місяць). Іноді орендодавці можуть брати плату за три місяці. При пошуку житла спільно з рієлторами, останні за свої послуги беруть половину вартості.

Сам документ – Угода оренди квартири, – пишеться у довільній формі, але варто звернути увагу на такі дані:

  1. Відомості про орендаря та орендодавця (ПІБ, дані паспорта, адреси, номери, дати народження).
  2. Площа приміщення, що передається у наймання.
  3. Мета оренди житла.
  4. Величина орендної плати та деяких інших платежів.
  5. Термін договірних відносин.
  6. Виписка з реєстру нерухомості.
  7. Відомості про осіб, які проживатимуть у квартирі.
  8. Стан приміщення та опис наявного в ньому обладнання та меблювання.

До договору має додаватися протокол, в якому слід вказати дані про електроенергію і список витрат на комунальні послуги на момент передачі об’єкта в оренду. Все частіше орендодавці почали просити включити в угоду пункт про те, що орендар зобов’язується застрахувати приміщення та майно на випадок заподіяння шкоди.

Зверніть увагу! Власник квартири має право не повертати заставу, якщо приміщенню було завдано значної шкоди.

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Фото: Факти ICTV

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