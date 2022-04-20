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Факти / Україна / Суспільство

З початку війни залізницею евакуювалися півмільйона українців – УЗ

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
З початку війни залізницею евакуювалися півмільйона українців – УЗ

Укрзалізниця з початку російського вторгнення евакуювала за кордон півмільйона людей. Про це написала Facebook-сторінка Укрзалізниці. За даними УЗ, найбільше пасажирів виїхало до Польщі.

– Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі Укрзалізниця пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі, – розповіли в УЗ.

Там нагадали, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд своїми поїздами. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

За даними пресслужби компанії, у квітні було також зафіксовано збільшення попиту на зворотні рейси.

– З 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше — 6 тис. пасажирів. У той же час у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів, – зазначається у повідомленні.

Як повідомили в УЗ, Державна прикордонна служба подовжила можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України.

– Після завершення бойових дій Укрзалізниця організує маршрути для повернення українців до своїх домівок, – підкреслили у пресслужбі залізничного монополіста.

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