За добу українська ППО знищила один літак, вертоліт та п’ять БпЛА окупантів

За добу українська ППО уразила дев’ять повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

– Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження, – йдеться у повідомлення.