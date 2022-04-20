За добу українська ППО знищила один літак, вертоліт та п’ять БпЛА окупантів

За добу українська ППО уразила дев’ять повітряних цілей ворога.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.
– Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження, – йдеться у повідомлення.
За добу на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено дев’ять повітряних цілей російських окупантів:
- один літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
- один вертоліт (Ка-52);
- п’ять БпЛА (ОТР);
- одну крилату ракету.
Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.