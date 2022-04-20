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Факти / Україна / Суспільство

За добу українська ППО знищила один літак, вертоліт та п’ять БпЛА окупантів

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
За добу українська ППО знищила один літак, вертоліт та п’ять БпЛА окупантів

За добу українська ППО уразила дев’ять повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

– Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження, – йдеться у повідомлення.

За добу на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено дев’ять повітряних цілей російських окупантів:

  • один літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
  • один вертоліт (Ка-52);
  • п’ять БпЛА (ОТР);
  • одну крилату ракету.

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

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