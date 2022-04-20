Запрацювала евакуація українців до Швеції: прийматимуть усіх охочих

До Швеції із зони бойових дій у Донецькій області в рамках програми евакуації виїхали вже 130 людей – це передусім багатодітні сім’ї та діти з мамами.

Про це повідомив на пресконференції представник організаторів цієї програми, віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців Денис Красніков.

За його словами, зараз проводиться робота із залучення бізнесу до проєкту, щоб вони допомагали задовольняти потреби евакуйованих. Зокрема, вже допомагає міжнародний благодійний фонд Твоя доброта, який координує роботу на різних етапах евакуації.

Своєю чергою президент шведсько-української Торгової палати в Скандинавії Людмила Лемріні повідомила, що всі, хто прибув з України, розселені та забезпечені всім необхідним.

– Люди наразі можуть евакуюватись з будь-яких областей України, але першочергова евакуація повинна відбуватись із зон бойових дій. Однак, якщо люди бажають евакуюватись з Дніпра чи з Києва – ми так само їх приймемо. Ми не хотіли б встановлювати якісь ліміти евакуації людей, – запевнила вона.

Вона уточнила, що у кількох шведських муніципалітетах розроблені спеціальні програми, які передбачають навіть подальше працевлаштування українських переселенців та їх медобслуговування.

– Скільки буде охочих – всіх приймемо, – підсумувала Лемріні.

Раніше уряд Швеції виділив у весняному бюджеті 1,05 млрд шведських крон ($1,1 млрд) на житло та інші витрати для українських біженців.

Крім цього, уряд планує стимулювати українців виходити на роботу.