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Факти / Україна / Суспільство

Заради закінчення варварської війни: Зеленський та Мішель обговорили посилення санкцій проти РФ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Заради закінчення варварської війни: Зеленський та Мішель обговорили посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем посилення санкційного тиску на РФ.

– Сьогодні ми обговорили напрямок, де ЄС може нам ще більше допомогти, щоб зупинити цю варварську війну проти нашого мирного населення. Перше – максимальне посилення тиску санкцій. Хочеться зробити все, щоб позбавити РФ можливості фінансувати цю ганебну війну, – сказав Зеленський за підсумками візиту Мішеля до Києва.

Володимир Зеленський подякував особисто Шарлю Мішелю та всьому Європейському Союзу за введені раніше п’ять санкційних пакетів проти РФ. Проте український лідер зазначив, що поки цього недостатньо, щоб зупинити війну.

– На жаль, деякі речі, ми вважаємо, не доведені до кінця цими санкціями, і потрібно їх детальніше розібрати і таки ввести. Все-таки ще трохи недостатньо, щоб зупинити це фінансування з боку РФ, – заявив президент України.

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