Російські пропагандисти заявили, що начебто в районі Одеси було збито траспортний літак з великою партією зброї, яку Україна отримала від західних партнерів.

Черговийфейки окупантів спростував під час брифінгу радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко. Він зазначив, Росія робить ці вкиди для того, щоб демотивувати партнерів надавати зброю Україні.

Ще один фейк стосується заяв представників як самопроголошених терористичних організацій ЛНР І ДНР, так і Збройних сил РФ про те, що начебто на заводі Азовсталь немає мирного населення.

Таким чином Росія намагається виправдовувати свої агресивні дії, бомбардування та атаки на це підприємство, де насправді перебуває понад 1 тис. мирних громадян України.

– Держава-агресор вкидає фейк про те, що начебто Україна, зокрема СБУ, готує провокацію для того, щоб звинуватити російських військових в масовому знищенні мирних громадян в Одеській області. Про це заявляє Міноборони Росії. Як і в попередніх випадках, це “операція під хибним прапором”. В такий спосіб Росія покладає відповідальність за свої дії на українську владу, – сказав Лещенко.

Ще один фейк стосується того, що начебто звільнили радника голови офісу президента Олексія Арестовича. За словами Лещенка, фейк було вкинуто через російські анонімні Telegram-канали, яким не варто довіряти.