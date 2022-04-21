22 квітня у Києві зачинять станцію метро Золоті ворота – причина

У п’ятницю, 22 квітня, станція метро Золоті ворота у Києві буде зачиненою на вхід та вихід, а пересадка на станцію Театральна тимчасово не працюватиме.

За даними Київської міської державної адміністрації, рух потягів зеленою лінією відбуватиметься між станціями Сирець – Лук’янівська та між станціями Червоний хутір – Палац спорту.

У КМДА зазначили, що у цей день працюватиме один пересадочний вузол у Київському метрополітені між станціями Палац спорту – Площа Льва Толстого.

Водночас на інших лініях рух потягів залишається без змін. Зміни пов’язані із підготовкою благодійного концерту українського гурту Океан Ельзи.

Робота метро у Києві

Нещодавно відновили рух червоною лінією метро у Києві. Через повномасштабне вторгнення російських солдатів відбулися зміни у роботі станцій метрополітену, розташованих на Лівому березі столиці.

Потяги прямують без зупинки повз станції Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк, Кловська. Пересадочний вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.

На всіх лініях планують скоротити інтервал руху потягів до 10-15 хвилин, а підземні станції Київського метрополітену продовжують цілодобово приймати людей для укриття.