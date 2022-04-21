Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
21 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 21 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 21 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця на 21 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя на 21 квітня 2022
Рейси по станції Полтава на 21 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 21 квітня 2022
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця