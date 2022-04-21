Евакуація із Маріуполя під загрозою зриву, автобусів досі немає – мер міста

Евакуація із Маріуполя 21 квітня за узгодженим гуманітарним коридором під загрозою зриву, оскілька автобусів, які мали прибути за людьми, досі немає у визначених місцях посадки. Про це заявив на брифінгу міський голова Вадим Бойченко.

– Сьогодні, на жаль, відбувається дежа вю якесь, яке я бачу дві доби поспіль. Оголошуємо евакуацію, визначаємо місця. Люди зібралися, більше 200 маріупольців чекають на цю евакуацію. Але автобусів станом на 15.05 немає у тій точці, яку ми визначили, – розповів мер.

Також, за його словами, давалася можливість підсадити людей в Мангуші і потім вже їжати до Запоріжжя, але автобусів немає.

– Ми запросили 22 автобуси, вони мали приїхати о 14.00, поки чекаємо, – наголосив Бойченко.

Мер повідомив, що за весь час, тобто з 13 березня, коли це стало можливим, вдалося вивезти більше 100 тис. жителів Маріуполя.

Раніше міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 21 квітня продовжиться евакуація мирного населення з Маріуполя.

Місце посадки в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14.00.