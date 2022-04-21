Окупанти ізолюють захоплені населені пункти від України та вбивають волонтерів – ГУР

Російські окупанти повністю ізолюють від України захоплені населені пункти, забороняють евакуацію та розстрілюють волонтерів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд з них можливий виключно на територію Російської Федерації.

— Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу, – розстрілюються, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з смт Шевченкове у Харківській області.

Станом на 20 квітня в районі немає мобільного зв’язку, а багато населених пунктів залишилися без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

Джерело: ГУР МО України