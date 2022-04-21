Масивне постачання зброї до України від західних партнерів пов’язано з тим, як українські військові показують свою ефективність у захисті держави.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Це не секрет, що росіяни планували захопити Україну за три дні чи максимум тиждень. Так само і країни Заходу мали схожі прогнози. Тому зараз їх вразив цей опір, і вони зрозуміли, що ані за три дні, ані за тиждень цього не відбудеться, а це буде тривалий опір. Друге – це потужна дипломатична робота української держави, дуже активна позиція президента України, – сказала вона.

Вона зазначила, що українські військові інтелектуально на кілька порядків вище за війська РФ, але без важкого озброєння нічого не буде.

Іншим аргументом на користь допомоги Україні стало те, що країни Заходу зрозуміли, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні.

– Якщо спочатку їм (західним партнерам, – Ред.) здавалось, що Україна для нього (Володимира Путіна, – Ред.) є кінцевою метою, то те руйнування українських міст говорить лише про одне: йому ці міста не потрібні, Україна для нього це плацдарм, щоб рухатись далі. Очевидно, що Західний світ теж це зрозумів, – сказала Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила також на тому, що протистояння України та РФ є відображенням боротьби західної цивілізації та варварства, що є викликом для Заходу.

Вона додала, що процес передачі озброєння займає деякий час, що включає не лише вироблення, бюрократичні моменти, але й транзит через інші країни. Втім, за словами Ганни Маляр, Україна стимулює пришвидшення цих процесів, в результаті чого країни приймають відповідне законодавство для швидшої передачі зброї.

Ганна Маляр вчергове спростувала заяви російського військового керівництва про знищення української авіація чи ППО. Вона додала, що Росія за понад 50 днів війни так і не змогла встановити перевагу у повітряному просторі України.

Фото: Міноборони