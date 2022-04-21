Замість Московського – провулок Азовсталі: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць

У Дніпрі вирішили перейменувати 31 вулицю та провулок, назви яких були пов’язаними з Російською Федерацією. Власні назви змінили на честь територіальних громад, які постраждали від злочинних дій країни-агресора.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що для жителів міста перейменування не створить жодних проблем. За його словами, не буде незручностей із перереєстрацією документів або додаткових витрат.

Список перейменованих вулиць у Дніпрі

Вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодакський р-н) – Українських воїнів.

Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) – Ірпінська.

Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) – Ірпінський.

Вул. Алтайська (Новокодакський, Чечелівський р-н) – Чечелівська.

Вул. Білгородська (Соборний р-н) – Наукових працівників.

Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) – Чорнобаївська.

Пров. Біломорський (Чечівський р-н) – Чорнобаївський.

Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Бучанський.

Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Вольовий.

Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) – Ворзельська.

Вул. Кабардинська (Чечівський р-н) – Гостомельська.

Вул. Кронштадтська (Чечівський р-н) – Бородянська.

Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) – Волонтерська.

Вул. Мітищинська (Новокодакський р-н) – Польська.

Пров. Московський (Індустріальний р-н) – Азовсталі.

Вул. Орська (Новокодацький р-н) – Краматорська.

Вул. Псковська (Самарський р-н) – Авдіївська.

Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) – Дебальцевська.

Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопська.

Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.

Пер. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.

Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) – Новокаховська.

Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) – Бахмутська.

Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовська.

Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовський.

Вул. Уфимська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Деснянська.

Вул. Хабаровська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) – Салтівська.

Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) – Бориспільська.

Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) – Молочанська.

Вул. Якутська (Новокодацький р-н) – Високопольська.

Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) – Вишгородська.

Джерело: Дніпровська міська рада