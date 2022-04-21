Замість Московського – провулок Азовсталі: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць

У Дніпрі вирішили перейменувати 31 вулицю та провулок, назви яких були пов’язаними з Російською Федерацією. Власні назви змінили на честь територіальних громад, які постраждали від злочинних дій країни-агресора.
Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що для жителів міста перейменування не створить жодних проблем. За його словами, не буде незручностей із перереєстрацією документів або додаткових витрат.
Список перейменованих вулиць у Дніпрі
Вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодакський р-н) – Українських воїнів.
Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) – Ірпінська.
Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) – Ірпінський.
Вул. Алтайська (Новокодакський, Чечелівський р-н) – Чечелівська.
Вул. Білгородська (Соборний р-н) – Наукових працівників.
Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) – Чорнобаївська.
Пров. Біломорський (Чечівський р-н) – Чорнобаївський.
Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Бучанський.
Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Вольовий.
Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) – Ворзельська.
Вул. Кабардинська (Чечівський р-н) – Гостомельська.
Вул. Кронштадтська (Чечівський р-н) – Бородянська.
Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) – Волонтерська.
Вул. Мітищинська (Новокодакський р-н) – Польська.
Пров. Московський (Індустріальний р-н) – Азовсталі.
Вул. Орська (Новокодацький р-н) – Краматорська.
Вул. Псковська (Самарський р-н) – Авдіївська.
Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) – Дебальцевська.
Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопська.
Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
Пер. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) – Новокаховська.
Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) – Бахмутська.
Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовська.
Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовський.
Вул. Уфимська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Деснянська.
Вул. Хабаровська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) – Салтівська.
Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) – Бориспільська.
Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) – Молочанська.
Вул. Якутська (Новокодацький р-н) – Високопольська.
Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) – Вишгородська.
Джерело: Дніпровська міська рада