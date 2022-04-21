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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ ліквідували кількох командирів російської армії

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
ЗСУ ліквідували кількох командирів російської армії

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, зокрема і серед командування.

– Триває повномасштабна збройна агресія РФ проти України. Противник продовжував наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Водночас, не припиняються ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України, – зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що ворог продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці.

– Був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв. Також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов, – додали у Генштабі ЗСУ.

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