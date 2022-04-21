Бійці 93 бригади окремої механізованої бригади Холодний Яр збили російський літак на Ізюмському напрямку на Харківщині.

Українські бійці вразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 радянським переносним зенітно-ракетним комплексом Ігла. Про це йдеться у повідомленні бригади. Збиття літака також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що він упав на тимчасово окуповану росіянами територію. Чи вижили пілоти окупаційних військ, наразі невідомо.

У соцмережах поширили відео збиття літака, де видно, що після зіткнення у небі розкрилися два парашути.

За даними Генштабу ЗСУ, 21 квітня українські бійці також збили штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс Орлан-10.

Повітряні об’єкти російських окупантів вразили з переносних ЗРК Stinger та Starstreak.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр