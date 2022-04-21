Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ збили російський Су-34 на Харківщині

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Су 34

Бійці 93 бригади окремої механізованої бригади Холодний Яр збили російський літак на Ізюмському напрямку на Харківщині.

Українські бійці вразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 радянським переносним зенітно-ракетним комплексом Ігла. Про це йдеться у повідомленні бригади. Збиття літака також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що він упав на тимчасово окуповану росіянами територію. Чи вижили пілоти окупаційних військ, наразі невідомо.

У соцмережах поширили відео збиття літака, де видно, що після зіткнення у небі розкрилися два парашути.

За даними Генштабу ЗСУ, 21 квітня українські бійці також збили штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс Орлан-10.

Повітряні об’єкти російських окупантів вразили з переносних ЗРК Stinger та Starstreak.

Читайте
ЗСУ збили російський літак під Балаклією на Харківщині - голова ОВА

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка