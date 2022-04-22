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Факти / Україна / Суспільство

Добровільно перейшов на бік ворога: меру Балаклії оголосили підозру у держзраді

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Добровільно перейшов на бік ворога: меру Балаклії оголосили підозру у держзраді

Генеральна прокуратура повідомила про підозру у держзраді та колабораційній діяльності міському голові Балаклії Івану Столбовому.

–  Харківською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру балаклійському міському голові за фактом державної зради та колаборційної діяльності – ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України, – зазначили у Генпрокуратурі.

У листопаді 2015 року чоловіка обрано балаклійським міським головою Ізюмського району Харківської області.

– Під час окупації міста збройними силами РФ у березні 2022 року міський голова ухвалив рішення перейти на бік ворога. Він надав добровільну згоду на виконання повноважень міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі місцевого самоврядування, – заявили у Генеральній прокуратурі.

За даними слідства, 28 березня Іван Столбовий провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ.

– У цей же день він провів зібрання місцевих мешканців та повідомив про видачу “гуманітарної допомоги” військовими РФ, а також про те, що ним ведуться перемовини з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті, – додали у відомстві.

Зі свого боку Харківська обласна прокуратура опублікувала повістку Столбовому.

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Фото: Новинарня

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