На Азовсталі перебувають близько 1 тис. людей, серед них літні люди та діти – Денісова

На Азовсталі перебувають близько тисячі мирних мешканців. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
— Серед них літні люди, жінки та багато дітей, навіть немовлята та близько 500 поранених військових, – зазначила Денісова.
Вона зазначила, що у людей закінчується питна вода, мало їжі, а люди з бомбосховища зовсім не бачать сонячного світла. Діти, які перебувають в укритті Азовсталі на межі виснаження і потребують всебічної допомоги.
Денісова додала, що російська армія продовжує обстрілювати та бомбардувати місто, а також не допускає гуманітарну допомогу та проводить примусову депортацію мешканців міста у Росію.
Дії російських військових, які продовжують обстріл і не дають людям евакуюватися з Азовсталі, омбудсмен назвала геноцидом.
19 квітня заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар повідомив, що маріупольський завод Азовсталь розбомблений та знищений практично повністю.
Він розповів, що на завод скидаються надпотужні бомби, а під завалами перебуває дуже багато людей.
Джерело: Людмила Денісова