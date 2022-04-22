На Азовсталі перебувають близько 1 тис. людей, серед них літні люди та діти – Денісова

На Азовсталі перебувають близько тисячі мирних мешканців. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Серед них літні люди, жінки та багато дітей, навіть немовлята та близько 500 поранених військових, – зазначила Денісова.

Вона зазначила, що у людей закінчується питна вода, мало їжі, а люди з бомбосховища зовсім не бачать сонячного світла. Діти, які перебувають в укритті Азовсталі на межі виснаження і потребують всебічної допомоги.

Денісова додала, що російська армія продовжує обстрілювати та бомбардувати місто, а також не допускає гуманітарну допомогу та проводить примусову депортацію мешканців міста у Росію.

Дії російських військових, які продовжують обстріл і не дають людям евакуюватися з Азовсталі, омбудсмен назвала геноцидом.

19 квітня заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар повідомив, що маріупольський завод Азовсталь розбомблений та знищений практично повністю.

Він розповів, що на завод скидаються надпотужні бомби, а під завалами перебуває дуже багато людей.

Джерело: Людмила Денісова