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Факти / Україна / Суспільство

Названо причини падіння літака Ан-26 у Запорізькій області

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Названо причини падіння літака Ан-26 у Запорізькій області

Сьогодні о 09.00 ранку в районі Михайлівки Запорізької області впав український літак Ан-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

В результаті слідчих дій з’ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту. Саме з цієї причини повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори.

Як відомо, одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеня важкості.

Ан-26 — це турбогвинтовий військово-транспортний літак, розроблений Державним підприємством Антонов.

Високі злітно-посадкові якості та прохідність шасі забезпечують невибагливість до злітно-посадкових майданчиків і дають змогу експлуатувати літак на ґрунтових, трав’яних, галькових, піщаних, засніжених і розмоклих аеродромах малих розмірів.

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