Росіяни обстріляли евакуаційний автобус із Попасної, але вдалося вивезти 25 осіб

У п’ятницю, 22 квітня, з Луганської області вдалося врятувати 70 людей.

Голова обласної військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що автобус, який вивозив жителів із Попасної, потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок цього постраждали юнак та немовля.

— Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного – почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля, – написав Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що евакуаційним транспортом керував вчитель однієї зі шкіл Попаснянської громади. Він також доставив у місто гуманітарку.

Гайдай додав, що ще 45 людей прямують із Лисичанська до Дніпра.

За словами керівника Луганської ОВА, у регіоні станом на 19 квітня залишалося близько 70 тис. мирних мешканців, які відмовлялися евакуюватися.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай