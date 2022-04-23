У Києві у ніч проти Великодня встановлено комендантську годину, тобто із суботи, 23 квітня, на неділю, 24 квітня.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.

Комендантська година у Києві та області діятиме з 23.00 (суботи) до 5.00 ранку (неділі).

На такий крок влада пішла, бо побоюється провокацій на Великдень з боку російських окупантів.

– Задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23.00 (суботи) до 5.00 ранку (неділі), – заявив Віталій Кличко.

Віряни матимуть можливість подивитися богослужіння в храмах в онлайн-форматі.

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– Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції. Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно! – додав очільник столиці.