У Запоріжжі 22-24 квітня буде змінено комендантську годину. Вона розпочинатиметься о 19.00 вечора та завершуватиметься о 5:00 ранку. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

— У Запоріжжі змінено час дії комендантської години! 22, 23 та 24 квітня вона починається о 19:00. Час завершення комендантської години залишився без змін – о 5:00, – написав він у своєму Telegram-каналі.

У міськраді нагадали, що в період комендантської години з дому можна виходити лише, щоб спуститися в укриття під час повітряної тривоги, інакше можуть прийняти за диверсанта.

У ці дні робота громадського транспорту також буде скорочена до 17:00.

У Великдень вірянам по всій Україні заради збереження життя настійливо рекомендують утриматись від відвідин церков та стежити за богослужінням онлайн, адже армія РФ не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Джерело: Анатолій Куртєв