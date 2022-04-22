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Факти / Україна / Суспільство

У Запоріжжі зміниться комендантська година на Великодні вихідні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
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У Запоріжжі 22-24 квітня буде змінено комендантську годину. Вона розпочинатиметься о 19.00 вечора та завершуватиметься о 5:00 ранку. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

— У Запоріжжі змінено час дії комендантської години! 22, 23 та 24 квітня вона починається о 19:00. Час завершення комендантської години залишився без змін – о 5:00, – написав він у своєму Telegram-каналі.

У міськраді нагадали, що в період комендантської години з дому можна виходити лише, щоб спуститися в укриття під час повітряної тривоги, інакше можуть прийняти за диверсанта.

У ці дні робота громадського транспорту також буде скорочена до 17:00.

У Великдень вірянам по всій Україні заради збереження життя настійливо рекомендують утриматись від відвідин церков та стежити за богослужінням онлайн, адже армія РФ не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Читайте
Комендантська година в Україні на Великдень 2022: як працюватимуть церкви в областях

Джерело: Анатолій Куртєв

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Фото: Depositphotos

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