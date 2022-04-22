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Факти / Україна / Суспільство

Українці їдуть додому на Великдень: на кордонах потік на в’їзд перевищує виїзд

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кордон України

За останню добу, 21 квітня, в Україну прибуло понад 37 тис. громадян, зокрема 33 тис. українців. Днем раніше заїхало майже 35 тис. осіб, повідомляє Держприкордонслужба.

Потік на виїзд з України скоротився до понад 32 тис. громадян, з них 19 тис. – перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Окрім того, 21 квітня на кордоні України оформлено 280 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Загалом за останню добу західні кордони перетнули понад 69 тис. громадян та 17 тис. транспортних засобів.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення РФ із України виїхало 5,13 млн осіб, із них до Польщі – 2,87 млн, Румунії та Молдови – 834,09 тис., Угорщини – 480,9 тис., Словаччини – 349,2 тис.

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Фото: Держприкордонслужба

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