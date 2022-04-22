Уся зброя, що надається Україні, одразу потрапляє на передову – міністр інфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков спростував тези деяких ЗМІ про те, що Україна нібито може продати додаткове озброєння, яке надходить від західних партнерів. Насправді усе озброєння, що отримує наша країна, одразу направляється на фронт для боротьби з російськими окупантами.

Про це міністр повідомив після час робочої поїздки до Харківської області.

– Хочу всіх заспокоїти, вся зброя, яка надається Україні, негайно потрапляє туди, куди потрібно. Ефективність використання зброї союзників уже доведена і здивувала вже не одну сотню військових експертів по всьому світу, тому ніякої зради не існує, – сказав Кубраков.

Він зазначив, що наші військові, медичні співробітники, дорожники, залізничники, поштарі та комунальники роблять героїчні вчинки кожного дня, спокійно, без інтриг і політики. В Україні багато людей, які ризикують своїм життям заради перемоги.

Міністр інфраструктури також зазначив, що на Харківщині готуються провести аварійні ремонтні роботи основних доріг у напрямку, який не встигли відремонтувати в рамках програми президента України Велике будівництво.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що дорожники Харківщини регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів у містах влучання ворожої артилерії.