В Одесі та області скасували дію комендантської години у Великодню ніч. Відповідне розпорядження підписав голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

— Великодня ніч в Одесі та Одеській області буде вільною від комендантської години, – йдеться у повідомленні пресслужби ОВА.

Відповідно, з 22.00 23 квітня до 05.00 24 квітня скасовується комендантська година.

За словами Марченка, у цей час буде посилено патрулювання вулиць правоохоронцями та силами Національної гвардії.

— У церквах і храмах відбуватимуться святкові богослужіння, які зможуть відвідати всі віряни. Однак безпека понад усе і Пасха не скасовує належного реагування на повітряні тривоги, – наголосив очільник Одеської ОВА.

Нагадаємо, з 20 квітня комендантська година на Одещині триває менше, з 22.00 до 05.00.

В СБУ закликали вірян під час свят бути особливо пильними, оскільки РФ може влаштувати провокації.

Там зазначають, що підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації під час одного з найбільших християнських свят.

Джерело: Одеська ОВА