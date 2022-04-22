Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що необхідно позбутися русифікації, інакше через 10 або 30 років війна знову прийде в нашу державу.

Про це Данілов сказав в інтерв’ю Суспільному.

Головна помилка, через яку ми зараз маємо масштабну війну, – це те, що починаючи з 1991 року ми вважали, що наш сусід є нам “другом і братом”.

Саме від набуття Україною незалежності питання щодо нашої держави завжди стояло на порядку денному у найвищих владних кабінетах Кремля.

– Росія, починаючи з 91 року, почала корумпувати вище керівництво України так званими газовими, нафтовими питаннями, і питання корупції у вищих ешелонах влади в нашій країні було питанням номер один. Усіх президентів і прем’єрів, які були у нас при владі, через так звану газову трубу саджали на гачок РФ. І це була одна із фундаментальних речей, – наголосив Олексій Данілов.

Крім того, в Україні відбулася велика русифікація бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору тощо. У Кремлі за цим стежили дуже уважно – на це виділяли шалені гроші.

– Вони купували наші підприємства і потім їх знищували. Миколаївський завод, який будував кораблі, куплений росіянами, на сьогодні повністю знищений, – розповів Данілов.

Увесь цей час не припинялася тотальна русифікація нашої країни. На думку Данілова, зараз вже точно настав той час, коли треба її повністю позбутися.

– І якщо ми зараз не позбудемося цієї русифікації у всіх сферах нашого життя, через 10-15-20-30 років ми можемо мати таку ж війну з Росією. Це для нас фундаментальне питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни, – наголосив секретар РНБО.

У вересні 2021 року повідомлялося, що народні депутати пропонують звільнити від оподаткування створення аудіокниг українською мовою.