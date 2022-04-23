З’явилася можливість відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя на 23 квітня

Завтра 23 квітня, ймовірно, відбудеться евакуація мирного населення з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

– Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя: є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, – написала Верещук.

Верещук також повідомила, що точка збору лишається та сама – на кільці біля торгівельного центру Порт-Сіті.

Час збору – о 10.00.

– Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені, – написала Верещук.