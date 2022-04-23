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Факти / Україна / Суспільство

До +21, дощі на сході та заході: прогноз погоди на Великдень в Україні (карта)

Валентина Летяк редакторка стрічки
До +21, дощі на сході та заході: прогноз погоди на Великдень в Україні (карта)

У неділю, 24 квітня, православні українці вперше за роки незалежності відзначатимуть Великдень в умовах війни. Традиційних шашликів у лісі цього року не буде, але прогулянки у парку ніхто не забороняв. Тому прогноз погоди на Світле Христове Воскресіння буде корисним.

На Великдень 2022 в Україні буде тепло, місцями температура повітря сягатиме +21. Вночі опади прогнозують майже скрізь, а вдень –невеликі дощі лише у західних та східних регіонах.

На Півночі 24 квітня без опадів, вдень від +14 до +18 градусів.

У південних областях також сухо, +17 +20.

Центральні регіони зустрінуть Великдень сонячною погодою,  температура – від +15 до +18 градусів.

На Заході дощ, +15 +21. У східних областях дощитиме, повітря прогріється до +16 +18.

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У Києві на Великдень без опадів, вночі +7 +9, вдень – до 18 градусів вище нуля.

Погода на Великдень - 24 квітня 2022

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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