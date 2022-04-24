На Чернігівщині відключатимуть електрику за порушення правил світломаскування

Жителів Чернігівської області закликають суворо дотримуватися правил світломаскування. Порушників примусово відключатимуть від електропостачання.

Як зазначив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Чернігів, Ніжин, Прилуки та всі інші населені пункти перебувають під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів.

– Яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках є зручним орієнтиром для ворожих навідників та льотчиків. Оперативне командування Північ та Чернігівська обласна військова державна адміністрація вимагають безумовного дотримання світломаскування, – написав він.

Голова Чернігівської ОВА нагадав, що у темний час доби можна користуватись лише слабким світлом (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо) та лише за умови повного затемнення вікон шторами, які не пропускають світло, чи іншими матеріалами.

– У випадку порушення цього правила багатоквартирні будинки та вулиці будуть примусово відключені від електропостачання, – додав Чаус.