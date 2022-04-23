Росія продовжує депортувати українців до депресивних регіонів. 21 квітня до Владивостока привезли 308 жителів Маріуполя, зокрема 90 дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і показав фото депортованих жителів міста.

– Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії, – написав він у соцмережі.

За його словами, найбільший цинізм полягає в тому, що для викрадених українських дітей будуть ще проводити додаткові заняття у пункті тимчасового перебування, оскільки у них “є проблеми з російською мовою”.

– Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації, – зауважив Андрющенко.

РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців – радник мера / 3 фотографии

У Маріуполі, заблокованому військами РФ, досі залишаються до 130 тис. мирних мешканців. У місті гуманітарна катастрофа, немає їжі, води та можливостей надати медичну допомогу.

Непроста ситуація на металургійному заводі Азовсталь. Там, окрім українських військових, перебувають і цивільні – до 1 тис. осіб.

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Фото: Петро Андрющенко