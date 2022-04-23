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Факти / Україна / Суспільство

РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців – радник мера

Валентина Летяк редакторка стрічки
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців

Росія продовжує депортувати українців до депресивних регіонів. 21 квітня до Владивостока привезли 308 жителів Маріуполя, зокрема 90 дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і показав фото депортованих жителів міста.

– Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії, – написав він у соцмережі.

За його словами, найбільший цинізм полягає в тому, що для викрадених українських дітей будуть ще проводити додаткові заняття у пункті тимчасового перебування, оскільки у них “є проблеми з російською мовою”.

– Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації, – зауважив Андрющенко.

РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців – радник мера / 3 фотографии

У Маріуполі, заблокованому військами РФ, досі залишаються до 130 тис. мирних мешканців. У місті гуманітарна катастрофа, немає їжі, води та можливостей надати медичну допомогу.

Непроста ситуація на металургійному заводі Азовсталь. Там, окрім українських військових, перебувають і цивільні – до 1 тис. осіб.

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Фото: Петро Андрющенко

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