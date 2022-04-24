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Факти / Україна / Суспільство

В Одесі повідомляють про вибухи

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
В Одесі повідомляють про вибухи

Ввечері 23 квітня російські загарбники знову обстріляли Одесу. Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Зазначимо, що на даний момент офіційної інформації від представників влади немає. Станом на 22.45 по всій Одеській області оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, що у суботу, 23 квітня, по Одесі вдарили ворожі ракети, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря. Вони влучили по військовому об’єкту та двом житловим будинкам.

Внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей та 18 мирних жителів постраждало. Серед вбитих є тримісячна дитина.

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