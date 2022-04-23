За даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 23 квітня 2022 року в Україні від початку широкомасштабної війни, яку розв’язала Росія, загинуло 208 дітей.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Так, протягом останніх двох днів офіційна кількість загиблих дітей не змінилася, проте зросла кількість поранених – 387.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 37, Запорізькій – 25, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Серед нових даних: 20 квітня внаслідок обстрілу російськими військовими цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області поранення отримала 5-річна дитина.

При цьому у Офісі генпрокурора зазначили, що 1 500 закладів освіти пошкоджено бомбардуваннями та обстрілами. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

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