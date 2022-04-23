Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

В Україні від початку війни загинуло 208 дітей, зростає кількість поранених

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Україні від початку війни загинуло 208 дітей, зростає кількість поранених

За даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 23 квітня 2022 року в Україні від початку широкомасштабної війни, яку розв’язала Росія, загинуло 208 дітей.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Так, протягом останніх двох днів офіційна кількість загиблих дітей не змінилася, проте зросла кількість поранених – 387.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 37, Запорізькій – 25, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Серед нових даних: 20 квітня внаслідок обстрілу російськими військовими цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області поранення отримала 5-річна дитина.

Читайте
Повна окупація Донбасу і вихід до Придністров'я: в РФ назвали мету "другого етапу" війни

При цьому у Офісі генпрокурора зазначили, що 1 500 закладів освіти пошкоджено бомбардуваннями та обстрілами. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Related video

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна України з Росією може затягнутися через те, що російська влада не розуміє, як зараз вийти з неї.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка