У столиці Австрії 24 квітня стартував 39-й Віденський міський марафон (VCM), який на знак солідарності з Україною проходить під гаслом Біг заради миру.

– Віденський міський марафон завжди був бігом заради миру. Участь беруть бігуни зі 100 країн, незалежно від їхнього походження, нації чи релігії, вони біжать разом мирно і заради спільної мети, – заявила керуючий директор VCM Катрін Віду.

Усього для забігу зареєструвалося понад 31 тис. осіб, з них близько 8 тис. зважилися на марафонську дистанцію. У марафоні беруть участь як професіонали, і любителі.

Цього року через вторгнення Росії в Україну на старт не вийдуть російські спортсмени-професіонали: жодної співпраці з російськими атлетами, менеджерами та федерацією легкої атлетики. Це також стосується Білорусії, яка є співагресором у війні проти України.

– Це вимога. І у нас немає жодних проблем із її реалізацією. Це цілком зрозуміло, – заявили у прес-службі VCM. – Але бігуни-аматори з РФ зможуть пробігти вулицями Відня.

Також у стартовому списку близько 100 українських бігунів, але невідомо скільки з них змогли вийти на старт з урахуванням війни в Україні.

– Реальну кількість учасників від України ми дізнаємось лише після фінішу, – прокоментувала ситуацію представник від України на VCM Олександра Саєнко.

Наша команда UStrim буде бігти марафонську естафету, з головним меседжем – показати силу духу українців.

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– Зараз відбувається багато заходів, у тому числі спортивних, під слоганом Peace for Ukraine (Світ для України). Наш меседж – не мир, а перемога. Ми показуємо силу духу українців, – заявила Саєнко.

Ще одна українська команда, яка вийде на старт у Відні, має назву Паляниця.

– Цього року наша команда Паляниця бігтиме, як бійці – бійці правди та справедливості. Наразі Україна бореться за демократію та свободу, відстоює справедливість для всього світу. Наша мета – показати, що українська нація непереможна!

Свій забіг вони також хочуть присвятити підтримці українців та збору коштів для порятунку українських життів.

– Задля підтримки українців ми хочемо зібрати по одному євро за кожний впевнений крок до перемоги. 42 195 метрів можуть перетворитися на 42 195 євро – а це 1200 турнікетів, 1200 врятованих життів наших громадян. Тільки один євро, який може пожертвувати кожен, перетвориться на нашу спільну потужну підтримку.

Віденський міський марафон (VCM) є найбільшою спортивною подією Австрії, у ньому беруть участь тисячі людей з усього світу.