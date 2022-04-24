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Факти / Україна / Суспільство

Держдума запропонувала змусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів – Денісова

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Держдума запропонувала змусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів – Денісова

Російська Федерація порушує права військовополонених, заявила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Вона повідомила, що Держдумі Росії прозвучала пропозиція змусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів.

За словами Денисової, цей факт свідчить про аналогію звірств нацистів у концтаборах під час Другої світової війни.

– Така практика примусового донорства була поширена у нацистських концтаборах. Ув’язнені Бухенвальда, що вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, вважає Денисова.

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Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України з вимогою врахувати ці факти порушень прав військовополонених збройних сил України.

Порушуючи Женевську конвенцію 1949 року, Росія утримує полонених українських воїнів у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в’язниць у табори для військовополонених.

Джерело: Людмила Денісова

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