Ми проходимо випробування, через які народжується нова Українська держава – Епіфаній

Сьогодні українці проходять важкі випробування. Але через страждання народжується нова Українська держава та нова українська нація.

Про це в інтерв’ю в межах загальнонаціонального телемарафону повідомив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Перед перемогою завжди бувають страждання. Якщо ми будемо аналізувати прихід у світ Спасителя, то потрібно пригадати, як він молився в Гетсиманському саду і просив Отця, щоб він провів повз нього цю чашустраждань. Як людина він боявся цих страждань, але виконав місію, яка була на нього покладена. І через ці страждання, через горе, сльози прийшло воскресіння, прийшла перемога і велика радість. Так само і зараз ми проходимо випробування і через страждання народжується нова Українська держава та нова українська нація, – пояснив митрополит.

Раніше предстоятель Православної церкви України також зазначав, що ідеологія “русского міра” нарівні з ідеологією нацизму повинна бути відкинутою та засудженою.

Адже сьогодні російська церква фактично благословляє терор та вбивства своїх вірян, бо в Україні до цього часу є багато людей, які перебувають у складі РПЦ.

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Фото: Митрополит Епіфаній