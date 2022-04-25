Щодня в урядовому кварталі знаходять розтяжки, заміновані машини та сліди людей, які хочуть проникнути.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгин LIVE

– Досі в урядовому кварталі знаходять заміновані машини, розтяжки, сліди людей, які хочуть проникнути. Це досі щодня зараз. Багато хто думає, що Київ безпечний, а найбезпечніше місце – це Печерськ, – це не так. Про те, що робить державна служба охорони – це треба буде свої томи написати, – сказав він.

Зазначимо, що урядовий квартал – це район у середмісті Києва, де розташовані ключові державні установи: Офіс президента, Кабмін, Верховна Рада, а також низка депутатських комітетів.

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