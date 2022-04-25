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Факти / Україна / Суспільство

Довго сидіти в госпіталі не збираюсь: пілота Романа Василюка звільнено з полону

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Довго сидіти в госпіталі не збираюсь: пілота Романа Василюка звільнено з полону

Українського пілота Романа Василюка звільнили з російського полону. Нині він отримує медичну допомогу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

– Підполковник Роман Василюк – український пілот Су-25, який 14 березня під час виконання бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів, – розповіли в ГУР.

Пілоту довелося пройти через численні допити з боку російських спецслужб.

Роман Василюк у полоні перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька.

– 24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим, – зазначили в ГУР Міноборони.

Нині Василюк отримує медичну допомогу. Він вже зустрівся з родиною.

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За його словами, вже за місяць він повернеться у стрій.

– Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів, – заявив Роман Василюк.

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