Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 25 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Харкова
- 08:30 753 Харків-Пас – Львів
- 13:55 46/45 Лозова – Ужгород
- 14:58 17/18 Полтава Півд – Ім. Т.Шевченка
- 18:53 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
- 21:16 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас
- 21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця
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