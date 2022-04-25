Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 25 квітня 2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
поїзд

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 25 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Харкова

  • 08:30 753 Харків-Пас – Львів
  • 13:55 46/45 Лозова – Ужгород
  • 14:58 17/18 Полтава Півд – Ім. Т.Шевченка
  • 18:53 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
  • 21:16 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Читайте
Евакуаційні потяги на 25 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Фото: Укрзалізниця

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка