Вже декілька тижнів більшість потягів УЗ платні. З великих міст лише по одному евакуаційному рейсу залишилося. Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

— Ми зовсім не чуємо жодних нарікань про те, що треба платити за квитки і я вважаю, що це ще раз показує, наскільки у нас населення обізнане та свідоме і на скільки добре жити з такими людьми в одній країні. Всі розуміють, що коли треба було вивезти всіх, то держава та залізниця стали цим плечем, на яке можна було обіпертися. Але далі потрібно повертатися до нормальної роботи та життя, – наголосив він.

Також Камишін розповів, що УЗ не збирається підвищувати ціни на квитки.

— В мирний час ми завжди були опорою для економіки України та боролися за свою економіку. Зараз ми розуміємо, що ми стали опорою безпеки країни і нам потрібно в першу чергу потурбуватися про безпеку населення. Тому ми не плануємо піднімати ціну на квитки для пасажирів, – додав він.

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