Щодня по всій території України лунають повітряні тривоги. Це означає, що в напрямку певного регіону було запущено ракети і є небезпека ракетного удару.

Вже 61 день саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару та де ситуація спокійна.

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні – Повітряна тривога

На карті можна подивитися не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. Можна перейти на темний або світлий режим.

Умовні позначення:

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Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги.

позначено ділянки посиленої уваги. Зеленим кольором – хімічна небезпека.

– хімічна небезпека. Світло-рожевим – повітряна тривога у місті.

– повітряна тривога у місті. Більш темний рожевий – тривога у громаді.

– тривога у громаді. Темно-рожевий – повітряна тривога в районі.

– повітряна тривога в районі. Червоний – тривога в області.

Карта повітряних тривог в Україні

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги у кожному регіоні.



Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. Ця карта працює за інформацією з каналу “ Повітряна тривога ” в Телеграмі.

Умовні позначення:

Червоний – повітряна тривога

– повітряна тривога Сірий (чи чорний) – немає тривоги

– немає тривоги Білий (чи світло-сірий) – немає інформації

Повітряна тривога в Україні – Мапа сирен України

Ця карта повітряних тривог оновлюється кожні 15 секунд.

Умовні позначення:

Помаранчевий – Повітряна тривога

– Повітряна тривога Зелений – Немає тривоги

– Немає тривоги Сірий – Немає інформації

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже впродовж місяця, – це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій є різні, проте в наш час – це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги звучить як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.