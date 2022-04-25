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Факти / Україна / Суспільство

Пакети замість підгузків: Азов показав життя жінок та дітей у підвалі Азовсталі

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Пакети замість підгузків: Азов показав життя жінок та дітей у підвалі Азовсталі

Полк Азов оприлюднив нове відео з підземелення, де від російських обстрілів переховуються мирні жителі Маріуполя.

На відео маріупольці розповідають, що вже два місяці живуть у підвалі і не бачать сонячного світла. Запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Також люди не мають засобів гігієни, а замість підгузників на дітей одягають пакети для сміття.

– Спимо на брудних бушлатах, пліснява скрізь, сирість. Так ми спим, дихаємо цим всім. Памперсів немає, дитина мучається, – розповіла одна з мешканок підвалу.

Маріупольці благають про допомогу і просять забезпечити гуманітарний коридор, щоб переїхати в безпечне місце.

– Ми хочемо жити, жити у своєму місті, у своїй країні. Ми хочемо жити нормально, спокійно. Нам набридли бомбардування нашої землі, від кого нас рятують? Допоможіть нам, зупиніть агресію Російської Федерації проти нашої країни. Моє місто повністю знищений, все розбомбили. Діти, які тут перебувають, постійно плачуть, вони хочуть жити, – сказала жителька Маріуполя.

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