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Факти / Україна / Суспільство

Половину будівлі знесло: Гайдай про вибух з силовиками РФ і колаборантами у Кремінній

Юля Захарченко редакторка стрічки
Половину будівлі знесло: Гайдай про вибух з силовиками РФ і колаборантами у Кремінній

Вранці з’явилась новина про те, що Луганська область повністю знеструмлена. Чи вдалося хоча б частково відновити електропостачання – розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Так, дійсно, орки там своїми цілодобовими обстрілами нищать інфраструктуру, були перебиті п’ятсотка і двухсотка, але все ж таки вдалося відновити частково. Сєвєродонецьк вже зараз зі світлом.

Сергій Гайдай розповів, які шанси відновити електропостачання в інших населених пунктах у Луганській області, де постійно тривають ворожі обстріли російської армії.

– Там проблема у тому, що навіть не те що все під обстрілами, там настільки все розстріляно, що немає до чого просто приєднуватися, на жаль. Коли я кажу Сєвєродонецьк, то це і поруч розташовані невеликі населені пункти, які входять у громаду, але не всі.

Глава Луганської ОВА розповів про серію потужних вибухів у Кремінній, де тривала нарада ворожих силовиків і так званого народного міського глави “ЛНР”.

– Так, чудова новина для нас. Отой морячок з корабля Москва, який палив на палубі, завітав і до нас. Коли у Кремінній розпочалась нарада силовиків і так званого народного мера “ЛНР “, як вони люблять казати, прозвучав хлопок. Після того хлопку пів будівлі там знесло, а разом з усім силовим блоком і тими колаборантами, які мали б надалі очолювати окуповану територію.

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Фото: Луганська ОВА

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