Stinger, Javelin та зенітні ракети Stormer: що Британія та США передадуть Україні

Союзники продовжують передавати Україні різне озброєння. Зокрема, є позитивні зрушення в тому, що нам нарешті починають давати більш важку та сучасну зброю.

Британія надасть Україні невелику кількість бронетехніки, яка оснащена пусковими установками для зенітних ракет – Stormer. Про це вже повідомив міністр оборони країни Бен Воллес.

– Велика Британія надала Україні 200 млн фунтів військової допомоги й піде до 500 млн фунтів, – додає Воллес.

Ben Wallace tells MPs UK will provide “a small number” of Stormer missile launcher vehicles to Ukraine…

