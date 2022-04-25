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Факти / Україна / Суспільство

Stinger, Javelin та зенітні ракети Stormer: що Британія та США передадуть Україні

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Stinger, Javelin та зенітні ракети Stormer: що Британія та США передадуть Україні

Союзники продовжують передавати Україні різне озброєння. Зокрема, є позитивні зрушення в тому, що нам нарешті починають давати більш важку та сучасну зброю.

Британія надасть Україні невелику кількість бронетехніки, яка оснащена пусковими установками для зенітних ракет – Stormer. Про це вже повідомив міністр оборони країни Бен Воллес.

– Велика Британія надала Україні 200 млн фунтів військової допомоги й піде до 500 млн фунтів, – додає Воллес.

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Фото: Getty Images

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