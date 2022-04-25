На південних рубежах оборони українські захисники зірвали просування в бік Миколаївської області ворожих диверсійно-розвідувальних груп і завдали їм втрат до 50% складу.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і наших позицій, – зазначили в командуванні.

Також українські військові помітили посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Однак спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано.

Російські загарбники понесли втрати до 50% складу ДРГ, тому вони відступили. Водночас нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще п’яти населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною.

– Втрати окупантів складають 73 загарбники та сім одиниць техніки, серед яких – зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1, автомобільна та броньована техніка, – додали у командуванні.

Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв’язку з періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.

Джерело: ОК Південь