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Факти / Україна / Суспільство

В Україні збережуть ціни на газ – Гетьманцев анонсував рішення уряду

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
В Україні збережуть ціни на газ – Гетьманцев анонсував рішення уряду

В Україні уряд має намір ухвалити рішення, яке дозволить зберегти чинні тарифи на газ. Такий механізм раніше застосовували до цін на електроенергію.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

– Щодо майбутнього у нас є чітке розуміння і рішення уряду про непідвищення цін на електрику, непідвищення цін на газ, фіксування цих цін, ми будемо цього дотримуватися, – заявив Гетьманцев.

На такий крок Кабмін готовий піти, щоби не допустити зростання боргів за комунальні послуги. Також уряд працює над рішенням щодо проблеми погашення існуючих боргів.

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– Щодо заборгованості населення, це складніша проблема. Є багато концепцій, як вирішити, але одну треба ухвалити і реалізувати, якою б непопулярною вона не була, – зазначив він.

З 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року діють обов’язкові річні пропозиції постачальників для населення, які вони не мають права підвищувати протягом усього періоду, але можуть знижувати.

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До 1 травня 2022 року річна пропозиція, зокрема, НАК Нафтогаз для населення становить 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування), компанії ЙЕ Енергія та близько 20 постачальників, які працюють під брендом Твій Газзбут, – 7,99 грн/куб. м (з ПДВ). За даними на лютий 2022 року, річні пропозиції кількох десятків постачальників, що працюють на ринку, варіювалися в межах від 7,7 грн/куб.м до 11,99 грн/куб. м.

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Фото: УНІАН, Unsplash

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