Двох дітей, який російські агресори насильно вивезли з обложеного Маріуполя на підконтрольні РФ території, вдалося повернути їхнім рідним і близьким.

Йдеться про 12-річну Кіру Обедінську. Дівчинку, всупереч її волі, рашисти насильно депортували в Донецьк після того, як розстріляли батька дитини – колишнього капітана збірної України з водного поло Євгена Обединського.

Снайпер влучив йому в голову, коли чоловік чергував на балконі своєї квартири, щоб вчасно повідомити про пожежу або руйнування від обстрілів.

Мама Кіри померла, коли дівчинці було менше року.

До своїх рідних повернувся і 9-річний Ілля Матвієнко. Після того, як його мама загинула під час бомбардування Маріуполя, опікуном дитини стала бабуся – єдина близька родичка хлопчика.

Раніше ми розповідали про те, що російські нелюди викрали Кіру 30 березня, коли вона з групою інших городян намагалася врятуватися з обложеного Маріуполя. Тоді одна дитина загинула, підірвавшись на міні, а Кіру поранило осколками. Її вивезли в Донецьк, де розмістили в одній з лікарень міста.

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Звідти вона вийшла на зв’язок з дідусем Олександром Обедінським– заслуженим тренером з водного поло. Чоловік почав робити відчайдушні спроби, щоб повернути внучку з фактично рашисткого полону.

Джерело: Суспільне