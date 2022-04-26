Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

26 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:

02:00 111/112 Харків-Пас – Львів

04:02 21/22 Харків-Пас – Трускавець

06:30 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

06:59 1/2 Миргород – Харків-Пас

08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:03 50/49 Трускавець – Київ-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

12:11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас – Рівне

14:07 749/750 Київ-Пас – Відень

14:20 45/46 Ужгород – Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас – Рахів

15:17 867 Київ-Пас – Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:48 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

21:54 164/163 Київ-Пас – Харків-Пас

22:22 7/8 Коломия – Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас – Львів

22:38 46/45 Лозова – Ужгород

23:05 174/173 Вінниця – Запоріжжя-1

23:59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

Рейси по станції Одеса 26 квітня 2022

15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів

18:13 78/77 Вінниця – Ковель

18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

20:49 136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів

21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро

21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг

22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас

22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаіл

Рейси по станції Харків на 26 квітня 2022

08:30 753 Харків-Пас – Львів

11:30 229/230 Харків-Пас – Ужгород

13:55 46/45 Лозова – Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас – Львів

19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець

21:16 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас

21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна

Рейси по станції Дніпро на 26 квітня 2022

05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця – Хмельницький

06:23 796/795 Дніпро – Лозова

09:02 174/173 Вінниця – Запоріжжя-1

09:27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро – Ім. Т.Шевченка

16:39 4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17:00 797 Дніпро – Львів

17:30 232/231 Дніпро – Львів

20:24 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

21:26 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

21:36 88/87 Ім. Т.Шевченка – Ковель

21:57 92/91 Знам’янка – П’ятихатки

23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Вінниця на 26 квітня 2022

00:28 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

00:58 78/77 Вінниця – Ковель

03:10 41/42 Дніпро – Ім. Т.Шевченка

03:42 57/59 Ворохта – Київ-Пас

03:42 60/58 Чоп – Козятин

03:54 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:31 81/82 Ужгород – Київ-Пас

04:42 50/49 Трускавець – Київ-Пас

05:11 111/112 Харків-Пас – Львів

06:03 56/55 Рахів – Київ-Пас

06:47 769/770 Кам’янець- Подільський – Київ-Пас

06:54 21/22 Харків-Пас – Трускавець

07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас

09:39 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

10:09 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

11:25 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

17:20 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

17:43 85/86 Вінниця – Хмельницький

18:07 55/56 Київ-Пас – Рахів

18:59 174/173 Вінниця – Запоріжжя-1

19:05 42/41 Львів – Дніпро

21:56 81/82 Київ-Пас – Ужгород

23:17 49/50 Київ-Пас – Трускавець

23:26 57/59 Київ-Пас – Ворохта

23:26 60/58 Київ-Пас – Чоп

Рейси по станції Запоріжжя на 26 квітня 2022

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11:30 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17:45 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

19:17 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

19:27 88/87 Ім. Т.Шевченка – Ковель

21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Полтава на 26 квітня 2022

00:02 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна

07:47 8/7 Кропивницький – Харків-Пас

10:41 17/18 Львів – Харків-Пас

17:41 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

Додаткові евакуаційні рейси на 26 квітня 2022

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Читайте Кордон Молдови та Польщі можна перетинати за документами у Дії

Фото: Укрзалізниця