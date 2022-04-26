Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
26 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 26 квітня 2022
- 15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів
- 18:13 78/77 Вінниця – Ковель
- 18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
- 20:49 136/135 Одеса-Головна – Чернівці
- 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
- 21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
- 21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас
- 22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаіл
Рейси по станції Харків на 26 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 26 квітня 2022
- 05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 05:28 85/86 Вінниця – Хмельницький
- 06:23 796/795 Дніпро – Лозова
- 09:02 174/173 Вінниця – Запоріжжя-1
- 09:27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро – Ім. Т.Шевченка
- 16:39 4/3 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:00 797 Дніпро – Львів
- 17:30 232/231 Дніпро – Львів
- 20:24 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1
- 21:26 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 21:36 88/87 Ім. Т.Шевченка – Ковель
- 21:57 92/91 Знам’янка – П’ятихатки
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Рейси по станції Запоріжжя на 26 квітня 2022
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Додаткові евакуаційні рейси на 26 квітня 2022
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця