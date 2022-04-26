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Факти / Україна / Суспільство

Фільмував військові об’єкти: на Вінничині затримали 18-річного жителя Слов’янська

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Фільмував військові об’єкти: на Вінничині затримали 18-річного жителя Слов’янська

На Вінничині правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який знімав на відео військові об’єкти Вінницької області.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Подія сталася 23 квітня. Поліціянти швидко встановили особу молодого чоловіка – ним виявився житель Слов’янська, який нещодавно переїхав до Вінниці.

У телефоні хлопця виявили фото та відео з територій стратегічно важливих військових об’єктів. Ці матеріали він надсилав за межі України.

На запитання правоохоронців, навіщо він фотографував та знімав на відео військові об’єкти, затриманий відповів, що його про це попросив друг.

– Одногрупник попросив. Він запитав мене, де я живу, і я показав, – сказав чоловік.

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Затриманого передали відповідним спецслужбам.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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