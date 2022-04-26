На Вінничині правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який знімав на відео військові об’єкти Вінницької області.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Подія сталася 23 квітня. Поліціянти швидко встановили особу молодого чоловіка – ним виявився житель Слов’янська, який нещодавно переїхав до Вінниці.

У телефоні хлопця виявили фото та відео з територій стратегічно важливих військових об’єктів. Ці матеріали він надсилав за межі України.

На запитання правоохоронців, навіщо він фотографував та знімав на відео військові об’єкти, затриманий відповів, що його про це попросив друг.

– Одногрупник попросив. Він запитав мене, де я живу, і я показав, – сказав чоловік.

Related video

Затриманого передали відповідним спецслужбам.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області у державній зраді викрито депутата однієї з місцевих рад – його завербувало ФСБ РФ. Депутат допомагав “розквартировувати” російських військових у тимчасово окупованому Херсоні.

У Луганській області ліквідували групу інформаторів – жителів Сєвєродонецька. Вони збирали розвіддані щодо переміщення техніки ЗСУ.