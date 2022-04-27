Україна та Румунія розробляють спільний меморандум щодо співпраці у сфері забезпечення соціальним захистом дітей, що постраждали внаслідок війни.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з очільником уряду Румунії Ніколає Чуке.

Український прем’єр повідомив, що Київ високо цінує надання допомоги українцям, які були вимушені покинути свої домівки у зв’язку з агресією Російської Федерації.

– Дякуємо усьому румунському народові за добре ставлення до українських переселенців. Сподіваюся, нам разом вдасться якнайшвидше створити такі умови, що наші люди зможуть повернутися додому, в Україну. Окрему вдячність хочу висловити за допомогу Румунії, надану українським дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, – повідомив він.

Очільник Кабміну додав, що Україна та Румунія спільно розробляють проєкт Меморандуму щодо соцзахисту дітей, постраждалих від війни.

– Зараз ми спільно працюємо над проєктом Меморандуму про співпрацю у сфері забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цей меморандум передбачає механізми та інструменти підтримки таких дітей, а також забезпечення їх повернення до України після завершення активних бойових дій, – повідомив очільник уряду України.

Він додав, що економічна безпека України має безпосередній вплив на спроможність продовжувати боротьбу проти агресії Росії.

– У цьому контексті, спільно з моїм колегою ми обговорили можливості розширення вже створених експортних коридорів територією Румунії, а також використання додаткових можливостей румунських морських портів, – повідомив Денис Шмигаль.

Він додав, що усі партнери України продовжують обговорювати відновлення нашої держави.

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– Вже зараз визволені населені пункти потребують відновлення електричних та енергетичних комунікацій, а також водопостачання. Значних зусиль необхідно буде докласти для безпосереднього відновлення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, – сказав Денис Шмигаль.

Він також заявив, що українська сторона розраховує на активну участь Румунії у цих процесах.

– Впевнений у тому, що ми й надалі матимемо підтримку уряду Румунії та всього румунського народу. Так само впевнений у тому, що будемо мирно жити в об’єднаній єдиній європейській сім’ї, частиною якої буде й Україна, – резюмував прем’єр України.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що до підмосковної Апрелівки доставили 27 дітей-сиріт із самопроголошеної “ДНР”. Їх нібито передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

Джерело: Кабмін