З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб допомогти українцям дістатися до безпечних місць.

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.

26 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:

08:30 715/716 Київ-Пас – 11:25 Вінниця – 13:21 Хмельницький – 15:00 Тернопіль Пшемисль (19:37)

19:13 67/68 Київ-Пас – 04:52 Ковель – Варшава (13:53)

Рейси до Словаччини на 26 квітня 2022 року

16:50 961 Чоп – Кошице (18:13)

Рейси до Угорщини на 26 квітня 2022 року

03:28 32519 Чоп – Захонь (02:46)

05:30 32539 Чоп – Захонь (04:48)

08:22 32529 Чоп – Захонь (07:40)

10:25 32517 Чоп – Захонь (09:43)

16:12 32513 Чоп – Захонь (15:30)

20:25 32523 Чоп – Захонь (19:43)

22:29 32511 Чоп – Захонь (21:43)

Рейси до Австрії на 26 квітня 2022 року

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14:07 749/750 Київ-Пас – 21:00 Львів – 03:28 Чоп – 08:40 Будапешт – Відень (11:21)

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.