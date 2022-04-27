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Факти / Україна / Суспільство

Потрібен глобальний контроль над атомними обʼєктами та ядерними технологіями РФ – Зеленський

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Потрібен глобальний контроль над атомними обʼєктами та ядерними технологіями РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своє звернення 26 квітня розпочав зі згадки про Чорнобильську трагедію. Він зауважив, що нині атомна енергетика України зіштовхнулася з новою загрозою – російськими військами.

Він згадав, як окупанти обстрілювали з танків Запорізьку АЕС.

– Після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об’єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави. Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями, – заявив Зеленський.

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