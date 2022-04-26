Велика Британія у невеликій кількості поставить Україні бронетехніку, оснащену пусковими установками для зенітних ракет – Stormer.

Характеристика Stormer HVM та її особливості

Установка Stormer HVM – це гібрид танка та протиповітряних систем. Конструктори поставили зенітно-ракетний комплекс на мобільну платформу. Stormer HVM має ближній радіус дії, може прикривати наземні війська, зокрема, захищаючи їх з повітря.

Загалом, головним завданням установки є саме знищення вертольотів та реактивної авіації.

На базі кожної установки Stormer HVM є швидкісні керовані ракети Starstreak. Крім того, після пуску та розгону ракета, так би мовити, розділяється на три елементи, кожен з яких наводиться на окрему ціль. Ракети наводяться лазерним променем.

До речі, якщо нині йдеться про цілі системи на гусеничному шасі, то раніше Британія вже передавала ПЗРК Starstreak, які добре себе показали в боях. Для зовсім далеких від військової справи: ПЗРК Starstreak – це переносний зенітний ракетний комплекс, тобто боєць його чіпляє на себе і йде шукати російський гвинтокрил, який варто збити. А ось тепер Україна може отримати цілі системи заряджені ракетами Starstreak.

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Серед переваг Stormer HVM – маневреність та швидкість. Машина може розганятися до 80 км/год. Вона дозволить ще ефективніше застосовувати проти окупантів тактику hit-and-run (вдарити та бігти).

Технічні характеристики